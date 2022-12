Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Vi annuncio che questa settimana io prenderò di nuovo la tessera del PD e non lo faccio solo per iscrivermi a un partito o una partita, ma per rispetto di una comunità, per entrare in punta di piedi e gettare il cuore oltre l’ostacolo”. Così Elly Schlein, dopo aver ufficializzato la candidatura alla segreteria del Pd.