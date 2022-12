Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Non siamo qui per una resa dei conti identitaria, ma per un nuovo Partito democratico” perché “qualcosa non ha funzionata. Affolliamola, riempiamola di idee questa fase costituente”. Così Elly Schlein, nella convention a Roma in cui dovrebbe ufficializzare la sua corsa alla guida del Pd.