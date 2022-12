Pd: Losacco, ‘mai invitato Gori a lasciare il partito’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Sull’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, mi vengono attribuite parole sul sindaco Gori che non ho mai pronunciato. La dichiarazione infatti è di Carlo Calenda ma, per come riportata dal giornale, sembra che io abbia invitato Gori a lasciare il Pd e che successivamente il leader di Azione abbia rilanciato queste mie parole. In realtà è l’esatto contrario: Calenda ad Ancona si è chiesto come mai Mancinelli e Gori facessero ancora parte del Pd. Io ieri ho risposto dicendo di lasciar stare i nostri dirigenti e di impegnarsi per far vincere il centrosinistra ad Ancona”. Lo puntualizza in una nota il senatore e commissario del PD Marche, Alberto Losacco.