Roma, 4 dic (Adnkronos) – “Costituente (?) del Pd. Un gruppo di nominati, in buona parte neppure elettori, che attraverso la modifica di statuto e carta dei valori vuole far cambiare natura al Pd. Ma se cambia natura non è più il Pd. Semplice. Fermate la giostra, per favore”. Lo scrive su Twitter Pierluigi Castagnetti.