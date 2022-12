Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Dopo l’incontro tra la presidente Meloni e Carlo Calenda ho notato un certo nervosismo da parte di Forza Italia. Non so il motivo e sinceramente mi interessa poco. Calenda è stato chiaro sin da subito: non entriamo in maggioranza, noi siamo un’opposizione costruttiva e propositiva. C’è chi invoca la piazza e chi avanza proposte, siamo e saremo opposizione”. Lo ha detto a Skytg24 Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.