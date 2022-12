Calcio: Inter, nerazzurri partiti per il ritiro di Malta

Milano, 4 dic. – (Adnkronos) – L’Inter è volata a Malta per proseguire la preparazione in vista del ritorno degli impegni ufficiali, con il primo appuntamento fissato per mercoledì 4 gennaio 2023 a San Siro contro il Napoli. La squadra sarà impegnata per un training camp che si concluderà venerdì 9 dicembre e disputerà due incontri amichevoli. Assenti, oltre a Dumfries, De Vrij, Brozovic e Lautaro tuttora impegnati nei mondiali, anche Onana, Correa, Lukaku, con quest’ultimo che lavorerà alla Pinetina nei prossimi giorni. Out anche Darmian e D’Ambrosio, entrambi chiamati a un lavoro personalizzato. Tanti i giovani aggregati dalla Primavera. Questa la lista completa dei convocati: Samir Handanovic, Alex Cordaz, Gabriel Brazão, Nikolaos Botis, Milan Skriniar, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Fontanarosa, Federico Dimarco, Robin Gosens, Raoul Bellanova, Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko, Valentin Carboni, Tommaso Guercio, Stefano Di Pentima, Aleksandar Stankovic, Nicolò Biral, Dennis Curatolo, Nikola Iliev, Andrea Pelamatti, Silas Andersen, Jan Zuberek.