“All’indomani delle contorte vicissitudini che ci hanno visti estromettere dalla Giunta e dal nuovo gruppo consiliare, formatosi improvvisamente ed in maniera un po’ bislacca in Consiglio comunale, abbiamo voluto soffermare la nostra attenzione su due cose che riteniamo degne di rilevanza”. Così in una nota congiunta i consiglieri comunali Giuseppe Stravino e Gennaro Falzarano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia