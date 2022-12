I lavori di rifacimento del manto stradale eseguiti dopo la chiusura dei lavori di realizzazione delle fogne a Cubante (il cantiere per l’impianto risale al 2015) sembravano aver risolto il problema. Ma il nuovo asfalto ha preso in tempi assai rapidi a sprofondare in più punti. E oggi la provinciale che collega Calvi ad Apice, meglio nota come viale Europa, è una groviera.

