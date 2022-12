Ucraina: forze Kiev, ‘nemico continua ad ammassare truppe in Bielorussia’

Kiev, 3 dic. (Adnkronos) – Il nemico continua ad ammassare truppe sul territorio della Bielorussia. Monitoriamo costantemente questa situazione e prepariamo le nostre forze per una risposta adeguata. Lo ha detto in un video messaggio il comandante delle forze armate congiunte ucraine, il tenente generale Serhiy Naev, assicurando che “La situazione nella zona operativa Nord è sotto controllo”.

“Attualmente non vi è alcuna minaccia dalla Bielorussia – ha detto ancora Naev – Il lavoro che stiamo svolgendo dovrebbe aumentare la resilienza delle nostre difese e l’adeguatezza della nostra risposta alla crescita di questa minaccia”.