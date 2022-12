Ucraina: Commissione Onu, ‘impatto guerra devastante per bambini’

Kiev, 3 dic. (Adnkronos) – La Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite per le indagini sui crimini di guerra russi ha dichiarato che l’impatto della guerra sui bambini ucraini è stato devastante è ha sottolineato il costante aumento delle minacce ai diritti e alla vita dei bambini. Al termine della sua indagine, la Commissione delle Nazioni Unite, composta Eric Mese dalla Norvegia, Jasminka Dzumhur dalla Bosnia-Erzegovina e Pablo de Greiff dalla Colombia, ha evidenziato che la distruzione delle scuole influisce sulla disponibilità dell’istruzione, anche nelle aree disoccupate delle regioni di Kharkiv e Kherson.

Gli esperti hanno inoltre evidenziato i danni derivanti dalla distruzione delle infrastrutture civili, dell’energia e delle reti di trasporto, ricordando che le infrastrutture civili sono protette dal diritto internazionale umanitario, quindi “intendono studiare la questione in dettaglio” e presentare un rapporto al Consiglio per i diritti umani dell’Onu nel marzo del prossimo anno. “Secondo il nostro mandato, continueremo a indagare sulle violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e sui crimini connessi e, ove possibile, cercheremo di identificare i colpevoli”, hanno affermato i membri della commissione.

Secondo le Nazioni Unite, 6.557 civili sono stati uccisi e 10.074 feriti a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, sebbene i numeri reali sono con molta probabilità più alti a causa delle restrizioni all’accesso alle zone di combattimento.