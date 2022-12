Assunzioni fasulle e licenziamenti dunque altrettanto fasulli rappresentavano il meccanismo base di un presunto circuito truffaldino ai danni dell’Inps per indennità di disoccupazione corrisposte tra 2015 e 2018 nel beneventano, sulla base di false attestazioni tali da indurre in errore i funzionari dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale: ieri il giudice per l’udienza preliminare Pietro Vinetti ha deciso trentuno rinvii a giudizio stralciando la posizione di tre persone irreperibili.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia