Sci: Cdm, trionfo bis per Goggia nella discesa di Lake Louise (2)

(Adnkronos) – Quarto posto per l’elvetica Joana Haehlen (1’29″55) che si lascia alle spalle la slovena Ilka Stuhec e l’austriaca Mirjam Puchner, quinte ex aequo in 1’29″92 e l’azzurra Nicol Delago (1’30″01) settima. Per la squadra italiana da sottolineare anche il 12° posto di Elena Curtoni (1’30″42). Un’altra ottima prestazione di Goggia che, in una discesa ridotta (abbassato il cancelletto di partenza a causa del forte vento in cima), ha fatto la differenza nella seconda parte della pista. Per lei si tratta della quinta vittoria consecutiva a Lake Louise e domenica, sempre sulla pista canadese ma in superG (20.30 ora italiana), andrà a caccia della seconda tripletta dopo quella realizzata nel 2021.