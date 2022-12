Rdc: Renzi, ‘quella di Conte è un guerra civile, chiama i soldati russi?

Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Conte difendendo la cultura del sussidio porta le persone a fuggire dal sud per cercare opportunità. Al Mezzogiorno devi dare le infrastrutture, non i sussidi”. Lo ha detto Matteo Renzi a Padova, durante la presentazione del suo libro ‘Il Mostro’.

“Conte e gli assistenzialisti chiedono alla politica. La politica per noi invece deve dare opportunità e chiedere ai cittadini di rimboccarsi le maniche -ha aggiunto Renzi-. Poi mi chiedo: Giuseppe ‘condono’ Conte questa guerra civile in difesa del reddito la fa da solo o chiama i soldati russi?”.