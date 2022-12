Qatar 2022: le formazioni ufficiali di Olanda-Usa, 4 giocatori della Serie A in campo

Doha, 3 dic. – (Adnkronos) – Ci sono 4 giocatori della Serie A in campo nel primo ottavo di finale del Mondiale di Qatar 2022. Per l’Olanda De Roon dell’Atalanta e Dumfries dell’Inter mentre per gli Stati Uniti saranno McKennie della Juventus e Dest del Milan. Questi i due schieramenti ufficiali:

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Allenatore: Van Gaal.

Stati Uniti (4-1-2-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Musah; Weah, Ferreira, Pulsic. Allenatore: Berhalter.