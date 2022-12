Doha, 3 dic. – (Adnkronos) – Arrivano buone notizie dal Qatar per i tifosi brasiliani. Neymar, fermo ai box a causa di un infortunio alla caviglia destra rimediato contro la Serbia, è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante del Paris Saint Germain ha svolto una sessione a porte chiuse con i compagni di squadra al Grand Hamad Stadium, in vista della prossima partita contro la Corea del Sud, in programma lunedì 5 dicembre alle 20 e valida per gli ottavi di finale