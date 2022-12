Petrolio, Ceo Kuwait Petroleum: “Continueremo a produrre, concentrati sulla decarbonizzazione”

(Adnkronos) – “Continueremo produzione di petrolio e l’ultimo barile di petrolio arriverà dalla nostra regione ne sono sicuro. In Kuwait siamo concentrati sulla decarbonizzazione della nostra produzione e stiamo utilizzando diverse tecnologie per arrivarci”. Ad affermarlo intervenendo al Rome Med 2022 è il Ceo di Kuwait Petroleum Corporation, lo sceicco Nawaf Saud Nasser Al-Sabah.

In Kuwait, aggiunge, “abbiamo già diversi progetti ambientali anche per esempio per lottare contro la deforestazione”.