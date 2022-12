Pd: per Bonaccini e Majorino lo stesso ‘spin’, è la ‘Jump comunicazione’

Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Ringraziamo @sbonaccini per averci scelto per supportare la sua compagna congressuale. E grazie a @pfmajorino che ci ha chiesto di collaborare alla sfida elettorale in Lombardia. La vostra fiducia ci gratifica, speriamo di essere all’altezza”. Lo annuncia con un tweet la ‘Jump comunicazione’, la società di relazioni con i media e ufficio stampa che ha tra i suoi fondatori Marco Agnoletti, l’ex portavoce di Matteo Renzi.

Pur vantando un ampio ‘portafoglio’ di clienti con nomi di primo piano di ogni settore (dalla Feltrinelli alla Roche, dall’Ance alla fondazione Luigi Einaudi), Jump ha seguito anche alcuni esponenti politici come lo stesso Bonaccini in occasione delle ultime elezioni regionali, Dario Nardella, Eugenio Giani, Simona Bonafè, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino e Brando Benifei.