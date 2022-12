Pd: Nardella, ‘renziani? Mia scelta chiara, ognuno per la sua strada’

Roma, 3 dic (Adnkronos) – “I renziani senza Renzi non sono renziani, quindi non sono qui. Io ho fatto una scelta chiara rimanendo nel mio partito, se sono qui è perchè nel Pd resto e restrerò”. Lo ha detto Dario Nardella, in conferenza stampa con Stefano Bonaccini.

“In questi anni personalmente sono cresciuto, nel Pd ho dimostrato autonomia e forza. Ovvio, nel rispetto verso tutte le persone, Renzi incluso -ha spiegato il sindaco di Firenze-. Abbiamo fatto un percorso insieme, lo hanno fatto in tanti, poi ognuno ha preso la sua strada. Noi quella nel Pd e ci battiamo perchè cresca il Pd”.