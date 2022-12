Motomondiale: Fim, portoghese Viegas confermato presidente, Copioli nel board

Rimini, 3 dic. – (Adnkronos) – Jorge Viegas sarà ancora il presidente della Fim, la Federazione Internazionale di Motociclismo. Nell’assemblea generale della FIM svolta a Rimini, il presidente uscente è stato rieletto fino al 2026 con il 99% dei voti. Il dirigente portoghese, che in passato ha ricoperto diversi ruoli in Federazione, è diventato presidente nel 2018, prendendo il posto di Vito Ippolito. “Voglio elevare lo status della Fim – ha spiegato Viegas a Sky Sport -. Il nostro sport è il più bello del mondo, voglio che arrivi alla posizione che merita. Nei prossimi quattro anni ci saranno molti novità e sorprese”.

Oltre a Viegas, sono stati eletti i tre membri del Board of Directors, il CdA della Fim. Tra questi c’è Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana. “Lo sport italiano sta andando bene nel motociclismo, anche con i giovani – racconta Copioli -. Ci sono le basi per vedere anche in futuro tanti campioni nelle grandi categorie. Quanto fatto dai giovani è di buon auspicio per il futuro”.