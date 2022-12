La Spina (Unpli): “80 milioni di visitatori ai nostri eventi, abbiamo unito l’Italia”

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “In questi anni abbiamo lavorato moltissimo nel rapporto con le istituzioni, dato che le Pro Loco nascono con l’intento di supportare le istituzioni a carattere locale e regionale. Grazie alla rete di collaborazione con Anci sulla base locale e poi con i vari ministeri per la base nazionale abbiamo ampliato l’ambito, cercando di essere sempre in sinergia con la politica del territorio. Grazie agli accordi trovati abbiamo creato una collaborazione proficua per il territorio”. Così Antonino La Spina, a margine della festa per i Sessant’anni dalla fondazione dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

L’Unpli che non solo preserva la memoria, ma funge da volano per le realtà turistiche territoriali: “Abbiamo unito l’Italia in questi 60 anni, creando un forte radicamento territoriale – ha proseguito La Spina – I numeri sono importanti nell’ambito turistico, con oltre 80 milioni di visitatori nei nostri eventi. L’animazione territoriale è fondamentale, così come la movimentazione posta in essere in luoghi che hanno necessità di divenire attrattivi”.

Il Presidente La Spina ha rivolto poi un emozionato saluto alle realtà territoriali di Ischia: “Oggi siamo qui anche per affiancarci a Casamicciola, che sta vivendo momenti drammatici. Le Pro Loco – così come capitato nelle Marche qualche mese fa – dimostreranno amore, vicinanza e sostegno in questo momento complicatissimo. La vicinanza con le istituzioni ci caratterizza in ogni parte d’Italia”.