Disabili: Conte, ‘manovra deludente, fondi non rifinanziati’

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Questa legge di Bilancio è molto deludente, perchè per quanto riguarda la sanità gli stanziamenti di due miliardi sono pressochè interamente assorbiti dal caro bollette. Quindi di fatto assistiamo ad un taglio per quanto riguarda tutto il comparto della sanità. E per quanto riguarda il mondo della disabilità mi pare di aver trovato soltanto incremento di fondi per quanto riguarda l’assegno unico, che abbiamo introdotto con la legge di Bilancio del Conte due, quindi incrementi per famiglie con figli con disabilità, ma gli tutti altri fondi che avevamo creato, gli stanziamenti che avevano costituto una piccola ma pur sempre significativa rivoluzione rispetto alle politiche del passato, sono completamente spariti, non sono stati rifinanziati”. Lo ha lamentato il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, intervenendo al Congresso Fish.