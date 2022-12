Due maglie da assegnare con tre opzioni disponibili per curare il mal di gol del Benevento e quel digiuno di vittorie casalinghe che dura ormai da troppo tempo. Fabio Cannavaro fa i conti con i dubbi e le scelte di formazione a poche ore dalla sfida del Vigorito contro il Palermo, un pomeriggio che si preannuncia intenso e prezioso per il destino della Strega in Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia