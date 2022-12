Scuola: Malpezzi, ‘Valditara smentisce su soldi per staff? E’ nero su bianco’

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Non solo taglieranno il 10 per cento delle scuole nei prossimi due anni, ma ora sottraggono – senza alcune vergogna – risorse a attività didattica e offerta formativa, per aumentare gli staff del Ministro Valditara. Ed è inutile che si affannino a smentire: è tutto scritto nero su bianco”. Così Simona Malpezzi, Presidente dei senatori del Pd.

“Sono molto gravi queste scelte e chiariscono che dall’ultima volta che hanno governato -quando il centrodestra tagliò 8 mld alla scuola – nulla è cambiato. Continuano a usare l’istruzione come un bancomat per fare cassa. Faremo un’opposizione durissima contro scelte scellerate che penalizzano studenti, docenti, personale scolastico e famiglie”.