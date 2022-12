Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Taglia il fondo per migliorare l’offerta formativa per far spazio allo staff del Ministro. Taglia le istituzioni scolastiche per contribuire a coprire 1mld per il condono fiscale. Un ‘merito’ Valditara ce l’ha: ci ha mostrato subito il vero volto della destra di governo”. Così Anna Ascani del Pd su twitter.