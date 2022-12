Periferie: Meloni, ‘stop a ‘non luoghi’, rigenerazione urbana e cittadini al centro’

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “La rigenerazione urbana delle periferie ha un ruolo di importanza cruciale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per accrescere la capacità di attrazione delle attività sociali ed economiche delle aree periferiche delle nostre città. Purtroppo, in passato le periferie sono state spesso oggetto di scelte urbanistiche sbagliate, dettate più dalla speculazione che dalla volontà di costruire spazi a misura d’uomo capaci di mettere al centro la persona e i suoi bisogni. Le periferie sono state spesso trasformate in “non luoghi”, frutto di disegni artificiali o sperimentazioni ideologiche lontane dalla storia e dalle identità delle persone. Luoghi dove le persone vivono e lavorano ma che non sentono affatto propri”. Così il premier Giorgia Meloni, nel messaggio inviato in occasione dell’undicesima Convention nazionale di Confabitare.

“Gli interventi di riqualificazione delle periferie e le politiche abitative non possono non considerare la dimensione umana”, rimarca il presidente del Consiglio, per la quale “bisogna cambiare radicalmente paradigma e mettere al centro dei progetti di rigenerazione urbana e delle politiche per la casa le persone, con i loro bisogni e i loro desideri. È una sfida imponente che deve saper coinvolgere tutti gli operatori e combinare gli interventi sul patrimonio edilizio con quelli legati allo sviluppo sociale dei territori, sapendo garantire sia la sostenibilità economico-finanziaria ed energetica. I processi di rigenerazione urbana non possono, infatti, prescindere né dalla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare né dalla centralità del verde urbano, due elementi fondamentali per garantire un ambiente più sano e città più belle e vivibili. Trasformare ogni periferia in un centro è il nostro obiettivo e intendiamo raggiungerlo anche insieme a voi, alle vostre proposte e al vostro impegno”.