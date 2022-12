Per telemedicina utili a 270 mld dollari entro 2027, avanza Intelligenza Artificiale made in Italy

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – E’ un vero e proprio boom quello registrato dalla telemedicina che stando alle ultime stime, produrrà, a livello globale, entro il 2027 utili per 270 miliardi di dollari. Entro 5 anni, inoltre, solo negli Usa, la spesa sanitaria crescerà del 5% su base annua e raggiungerà i 6.000 miliardi di dollari. Insomma, un mercato in pieno fermento e alla continua ricerca di innovazione che trova risposte anche nelle imprese innovative made in Italy.

“SmairtHero nasce da un desiderio fortissimo: usare la tecnologia per salvare vite umane. Ciò è possibile grazie a un sistema in grado di monitorare in maniera non invasiva i parametri vitali di una persona per segnalare in tempo e senza falsi allarmi una caduta, un incidente o un malessere in modo da poter intervenire tempestivamente. A volte pochi minuti possono fare la differenza per salvare una vita” sottolinea infatti Massimiliano Garruzzo, esperto di Intelligenza Artificiale e sicurezza, co-founder e Direttore Scientifico di Mais, l’azienda che ha creato SmairtHero. In particolare, SmairtHero analizza i dati dei pazienti per supportare la diagnosi dei medici, questa tecnologia crea un gemello digitale partendo dai dati raccolti su ogni individuo e bastano due settimane di monitoraggio per permettere all’algoritmo di generare un perfetto clone digitale del paziente.

L’Intelligenza Artificiale può così elaborare informazioni univoche, fedeli e perfino predittive sullo stato di salute della persona. Garruzzo spiega che il team ha “elaborato un algoritmo capace di leggere i dati provenienti da smart device indossabili e da grandi banche dati per rilevare i parametri vitali di una persona e segnalare in tempo una caduta, un incidente, un malessere o il peggioramento di una patologia”. SmairtHero, assicura il team, è la prima piattaforma al mondo in grado di monitorare la salute delle persone con una precisione del 99,9%, riconosce i falsi allarmi e capisce se un uomo è a terra perché è caduto ed è in pericolo o solo perché si è sdraiato per eseguire una manutenzione.