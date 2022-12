Pd: Ricci, ‘ il 16 dicembre a Roma tireremo somme del percorso’

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Tenetevi liberi, tireremo le somme di questo bel percorso fatto insieme”. Lo dice sui suoi profili social, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore nazionale dei sindaci del Pd, annunciando un “incontro nazionale” a Roma per venerdì 16 dicembre, nell’ambito della costituente del Partito democratico in vista del congresso. “Con chi soffre, con il lavoro e chi rischia per crearlo, con chi si batte per salvare il pianeta”, sono alcune delle frasi scelte per lanciare l’evento del 16 dicembre, che segue quello di sabato scorso, in un circolo di San Giovanni a Roma, dove il sindaco di Pesaro ha presentato le sue “Dieci idee per un nuovo Pd. “Nei prossimi giorni vi forniremo qualche info in più”, conclude Ricci nel suo annuncio.