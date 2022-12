Colosimo (Fdi): ‘Ora investire per formare personale che accompagni pazienti Sla’ 

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – “Tra le priorità della Commissione Affari Sociali, occorre innanzitutto ricominciare a investire sulla sanità, che vuol dire investire sulla formazione, investire su chi ha più bisogno. È evidente che le malattie invalidanti, in questo caso quelle neurodegenerative come la Sla, hanno bisogno non solo di infermieri e di personale che accompagni il paziente e la sua famiglia ma anche di infermieri che abbiano fatto un’adeguata formazione. Per questo il personale infermieristico verrà incontro alle necessità dei malati”. Così Chiara Colosimo (Fdi), componente della Commissione Affari Sociali della Camera, a margine della presentazione della campagna “My Voice”, promossa da Aisla con NemoLab e i Centri Clinici Nemo questo pomeriggio al Teatro Tirso la Molina di Roma. Obiettivo dell’iniziativa: raccontare l’importanza di continuare a dare la voce alle persone con sclerosi laterale amiotrofica, che viene a mancare a causa della malattia.