Bellucci: ‘Noi al fianco di Aisla, punto di riferimento per pazienti Sla’

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – “Aisla rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i pazienti con Sla, le famiglie, gli operatori sanitari e per la ricerca, e da viceministro al Lavoro e alle politiche sociali ne sono assolutamente consapevole. Per tale ragione ritengo questo patrimonio di esperienze e di conoscenze indispensabile per le istituzioni. Posso dire fin da subito che il ministero sarà a disposizione per costruire un’alleanza, una condivisione e, quindi, una pianificazione di politiche che possono essere sempre più di conforto alle persone in condizioni di fragilità. I temi da trattare sono tanti: la non autosufficienza, i caregiver, la possibilità di aiutare, attraverso l’Inps, ad avere un riconoscimento sempre più tempestivo e confacente anche con la progressione di questa patologia”. Così Maria Teresa Bellucci, viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, a margine della presentazione oggi a Roma di “My Voice”, la campagna promossa da Aisla in collaborazione con NemoLab e i Centri Clinici Nemo.

“Noi ci saremo – ha aggiunto Bellucci – perché crediamo che la dignità di queste esperienze debba essere riconosciuta dalle istituzioni per creare, come dicevo, un’alleanza tra istituzioni, privato, privato sociale e tutto il mondo del terzo settore, che riesce a dare quelle risposte di conforto e di presenza che spesso, purtroppo, oggi le Istituzioni non danno”.