Wartsila: Uilm, lavoratori Trieste approvano accordo, ora vigileremo su attuazione

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – I lavoratori del sito di Trieste hanno approvato quasi all’unanimità, 789 su 800 presenti, l’accordo firmato ieri al Mimit per il rilancio industriale della Wartsila. Ad annunciarlo Michele Paliani, Coordinatore nazionale Uilm settore cantieristica, e Antonio Rodà, Segretario Uilm Trieste-Gorizia in una nota.

“Questo accordo sarà propedeutico a creare le condizioni per il percorso di reindustrializzazione, garantendo la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale. Un buon lavoro reso possibile anche grazie all’impegno del Governo e della Regione. Ora parte il percorso e verificheremo passo passo che tutto avvenga nella giusta direzione: difesa dell’occupazione e continuità e tutela dell’attività industriale”, concludono.