Al Khor, 1 dic. – (Adnkronos) – La Germania è in vantaggio per 1-0 sulla Costa Rica alla fine del primo tempo del match valido per l’ultima giornata del gruppo E dei mondiali di Qatar 2022, in corso di svolgimento all’Al Bayt Stadium di Al Khor. La rete dei tedeschi arriva al 10′ grazie a Gnabry.