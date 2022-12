Manovra: Renzi, ‘bene Calenda-Meloni, spero premier migliori legge mediocre’**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Io credo che Carlo Calenda abbia fatto benissimo ad andare da Giorgia Meloni e che Giorgia Meloni abbia fatto benissimo ad accoglierlo per parlare di legge di bilancio. Hanno fatto una discussione sul merito e ora vedremo se Meloni userà gli argomenti che abbiamo portato per migliorare una legge di bilancio mediocre, che non si può vedere”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. Calenda vuol fare la stampella della maggioranza al Senato? “Conoscendo Calenda penso sia andato a palazzo Chigi a parlare del merito” della manovra.