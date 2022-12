Lavoro: Orlando, ‘tema salario minimo lo impone la realtà’

Roma, 1 dic (Adnkronos) – “Con il lavoro povero arrivato al 13% della platea dei lavoratori il tema di un salario minimo non lo pone né l’opposizione né una mozione ma la realtà”. Lo ha detto Andrea Orlando a Agorà, su Raitre.

“La maggioranza può fare anche finta di non vedere la realtà che però si impone. Un provvedimento, degli interventi, una risposta in questa direzione andrà comunque data. E se non verrà data dalla politica credo ci saranno pressione e iniziative sociali, perché la situazione di una persona che lavora e non riesce a fare fronte alla fine del mese alle esigenze fondamentali della propria famiglia, credo sia la condizione esistenziale più drammatica in cui si possa vivere, forse peggio di chi cerca un lavoro perché almeno può pensare di migliorare la propria posizione”, ha spiegato il deputato del Pd.

“La maggioranza quindi può ignorare questo tema. L’opposizione è purtroppo ancora nelle condizioni che abbiamo visto. Noi abbiamo votato tutte le mozioni che proponevano l’introduzione di un salario minimo perché crediamo sia più importante l’obiettivo e non i distinguo. Dopo di che è evidente che c’è un pezzo di opposizione che non ha ancora deciso se sta all’opposizione”, ha concluso l’ex ministro del Lavoro.