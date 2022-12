Giappone: preoccupazione per volo congiunto di bombardieri di Russia e Cina

Tokyo, 1 dic. (Adnkronos) – Il Giappone ha espresso le sue preoccupazioni alle autorità di Russia e Cina per i pattugliamenti congiunti degli aerei da guerra dei due paesi vicino al territorio giapponese. Lo ha detto il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno in una conferenza stampa a Tokyo, aggiungendo che “l’intensificazione e l’espansione di tali attività vicino al nostro paese solleva seri problemi di sicurezza”.

Ieri, le autorità giapponesi hanno riferito che due bombardieri strategici H-6 dell’Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) e due sospetti aerei russi hanno sorvolato il Mar del Giappone. Non sono state segnalate violazioni, tuttavia Tokyo ha fatto decollare due aerei da combattimento.