Visibilia: procura Milano rinuncia a istanza su Visibilia Editore, debiti saldati

Milano, 30 nov. Adnkronos) – La procura di Milano ha rinunciato alla procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Visibilia Editore dopo che la società fondata da Daniela Santanché, senatrice Fdi e ministro del Turismo indagata sul fronte penale per bancarotta e falso in bilancio, ha saldato tutti i debiti con il fisco, pari a circa 1,4 milioni di euro. Rinviate, invece, tra febbraio e marzo 2023, le tre istanze che riguardano Visibilia Concessionaria, Visibilia holding e Visibilia srl in liquidazione.