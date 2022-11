Ucraina: Russia a Usa, ‘basta armare Kiev altrimenti niente colloqui per Start’

Mosca, 30 nov. (Adnkronos) – La Russia non discuterà il nuovo trattato Start con gli Stati Uniti finché Washington continuerà ad armare l’Ucraina. Lo ha detto alla radio Sputnik la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Gli Stati Uniti stanno pianificando di inviare più armi nella regione del conflitto in cui è stata coinvolta la Russia – ha affermato la diplomatica russa – Quindi, continueranno a fornire tutte quelle armi e sproneranno il regime di Kiev a commettere più spargimento di sangue, allocando allo stesso tempo fondi per attività estremiste condotte sotto l’autorità di individui (dell’ufficio presidenziale ucraino) che sono ben lungi dall’essere persone razionali, mentre noi ci sediamo per discutere con loro questioni di sicurezza reciproca, comprese quelle che sono nei loro interessi?” .