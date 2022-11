Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il governo, dovendosi confrontare con la realtà e con i più elementari principi di diritto, invece di ritirare le norme sui rave, per cercare di salvare la faccia, ha dovuto riscrivere interamente un testo che resta inutile, come ha dimostrato il caso Modena, risolto con le norme vigenti. In ogni caso sono inaccettabili le pene sproporzionate”. Lo dichiara la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando.