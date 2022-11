Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “La destra fa la destra e dice no al salario minimo. Con questa manovra fa cassa sui poveri e sbatte la porta in faccia a chi ha bisogno. Serve una mobilitazione: promuoviamo una legge di iniziativa popolare per il Salario Minimo. Noi con i lavoratori sottopagati, voi con gli evasori”. Così il coordinatore dei sindaci del Pd, Matteo Ricci.