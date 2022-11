Qatar 2022: Luis Enrique, ‘mondiali noiosi, si attacca solo dopo aver subito gol’

Doha, 30 nov. – (Adnkronos) – “Se assisti a uno spettacolo che ti annoia alla fine non ci vai più. Il problema è che le esigenze dell’allenatore obbligano tutti a giocare in difesa. Si vede nei Mondiali che attaccano solo quando sei sotto nel risultato. Io vedo le cose diversamente, credo sia uno spettacolo e bisogna provarci per mostrare alla gente che vuoi giocare per i tifosi”. Così il ct della Spagna Luis Enrique, nel corso di una diretta su Twitch in merito alla qualità del gioco espresso in questi mondiali di Qatar 2022. “Siamo arrivati ad un punto in cui ci siamo persi. La prima cosa che dovremmo insegnare agli allenatori è che si tratta di uno spettacolo, uno show. Se ci sono 50mila o 100mila spettatori allo stadio, dobbiamo pensare che poi ce ne sono altri milioni a casa”, aggiunge l’ex allenatore di Roma e Barcellona.