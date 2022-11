Meteo: in Lombardia cielo generalmente nuvoloso, domani attese schiarite

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Oggi e per i prossimi giorni, sulla Lombardia, permane una debole circolazione depressionaria con afflusso di aria più umida nei bassi strati dai quadranti orientali e cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, fatta salva una temporanea parentesi più soleggiata sui rilievi per la giornata di domani e intermittenti schiarite in pianura oggi. Le precipitazioni, perlopiù assenti o deboli, isolate oggi e domani, saranno più probabili e diffuse, ma sempre di debole intensità nel fine settimana. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino di Arpa Lombardia.