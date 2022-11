Mes: ok Camera a mozione centrodestra, no a ddl ratifica riforma Trattato

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Con 164 voti a favore e 138 contrari la Camera ha approvato la mozione presentata dal centrodestra che impegna il Governo a “non approvare il disegno di legge di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes, alla luce dello stato dell’arte della procedura di ratifica in altri Stati membri e della relativa incidenza sull’evoluzione del quadro regolatorio europeo”.

Il documento ricorda, tra l’altro, che “oggi diciassette su diciannove Stati membri hanno ratificato gli accordi e depositato i relativi strumenti di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea” e “in Germania la procedura risulta sospesa in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale federale”. E “le modifiche al Trattato per entrare in vigore richiedono che tutti gli Stati membri procedano alla ratifica”.

Bocciate le mozioni di Terzo Polo e Pd che chiedevano invece l’avvio della procedura per la ratifica e quella del Movimento Cinquestelle, che impegnava il Governo “a promuovere, in sede europea, una verifica e valutazione congiunta sullo stato di avanzamento dei lavori di attuazione del pacchetto di riforme dell’unione economica e monetaria e di tutti gli impegni ad essa collegati, in ottemperanza alla logica del cosiddetto package approach”.