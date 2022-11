Lombardia: Majorino, ‘rispetto Moratti ma se voleva dialogo perché votava con Fontana?’

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – “Rispetto molto le opinioni di Letizia Moratti; con lei e l’altro candidato del centrodestra Fontana mi confronterò a viso aperto in campagna elettorale per il futuro della Lombardia. Quel che non comprendo del ragionamento della ex vicepresidente di Fontana è come mai, volendo dialogare con noi, abbia per due anni votato a favore di tutti dico tutti i provvedimenti della giunta che oggi contesta”. Così Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni regionali replica alle dichiarazioni odierne di Letizia Moratti.

“Dopo 28 anni -aggiunge Majorino- c’è bisogno di un grande cambiamento e sono sicuro che tantissimi cittadini lombardi saranno al nostro fianco”.