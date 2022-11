Iv: Renzi, ‘ieri Bangkok, oggi Atene e domani in Senato su Ischia e pm Firenze’

Roma, 30 nov (Adnkronos) – “Ieri ero a Bangkok con il vice primo ministro della Thailandia al Business Forum tra aziende locali e aziende italiane. Oggi sono ad Atene dove intervengo a un Forum organizzato dall’Economist sulle questioni energetiche e del Mediterraneo. Domani invece sarò in Senato dove interverrò due volte”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Al mattino infatti discutiamo della tragedia di Ischia con il Ministro Musumeci: rilancerò con forza la nostra posizione sul fatto che l’abusivismo uccide, posizione che avevo già espresso quattro anni fa in Aula e nelle trasmissioni Tv”, scrive il leader di Iv che poi tra l’altro aggiunge: “Al pomeriggio invece interverrò al Question Time chiedendo al ministro Nordio se ritiene corretto quello che ha fatto il Pm di Firenze Luca Turco quando ha deciso di inviare in Parlamento le carte di Carrai che aveva illegittimamente sequestrato e che la Cassazione aveva ordinato di distruggere”.