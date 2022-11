Ischia: Musumeci, ‘su commissario soluzione a breve, speriamo da De Luca no chiusura’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Dopo lo stop del governatore campano Vincenzo De Luca alla nomina di Simonetta Calcaterra a commissario per l’emergenza a Ischia, il nome del nuovo commissario dovrebbe arrivare “certamente” tra oggi e domani, “ma io mi auguro già nelle prossime ore”. Lo dice, ospite di Adnkronos Live, il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare Nello Musumeci.

Quella di Calcaterra era “una proposta ragionevole avanzata dal Cdm”, poiché si trattava del “commissario al comune maggiormente colpito – ricorda Musumeci – una donna viceprefetto che conosce meglio di chiunque altro la fragilità dei luoghi e ha una certa padronanza della materia, pur non essendo propriamente un tecnico. Il governatore ha ritenuto” servisse una “figura più tecnica”, ma ora “non bisogna perdere tempo. Abbiamo lasciato l’autonomia a Curcio per individuare la migliore soluzione, sperando non ci sia un atteggiamento di chiusura da parte del presidente” De Luca, l’auspicio del ministro.