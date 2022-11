Francia: in terzo trim. Pil +0,2%, deficit sale al 4,7%

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – Nel terzo trimestre del 2022 il PIL della Francia conferma il rallentamento con una crescita dello 0,2% congiunturale dopo il +0,5% nel secondo trimestre. Lo mostrano i dati Insee che indicano anche come i consumi delle famiglie sono rimasti pressoché stabili (-0,1% dopo +0,4%) mentre è positivo lìapporto degli investimenti fissi (+1,7%). Complessivamente, la domanda interna finale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del PIL per +0,4 punti. Accelera il commercio estero: le importazioni in particolare hanno registrato una crescita significativa (+3,5% dopo +1,6%). Le esportazioni sono aumentate un po’ più moderatamente (+2,0% dopo +0,9%), grazie alle esportazioni stabili di servizi e nonostante le esportazioni dinamiche di beni. Nel terzo trimestre il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 1,5 punti di PIL, dopo due trimestri consecutivi di calo, attestandosi al 4,7% del PIL, dopo il 3,2% del 2° trimestre. Forte aumenta della spesa pubblica (+2,3%) mentre le entrate sono leggermente diminuite (-0,3).