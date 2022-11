Covid: Trudeau, ‘seguiamo da vicino situazione in Cina’

Ottawa, 30 nov. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) – Justin Trudeau appoggia i manifestanti cinesi: i canadesi – ha dichiarato il premier canadese – “osservano da molto vicino” la situazione in Cina, la gente che “si esprime” contro la politica ‘Covid-zero’ delle autorità. “Ovviamente, tutti in Cina dovrebbero potersi esprimere, dovrebbero avere il diritto di condividere il loro punto di vista e di fatto, di protestare”. Per Trudeau è anche importante che le autorità cinesi rispettino il diritto dei giornalisti a informare, “a fare il loro lavoro”. “Continueremo ad assicurarci che la Cina sappia che difenderemo i diritti umani, appoggeremo le persone che si esprimono”, ha aggiunto.