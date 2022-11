Ciclismo: l’ex ct Cassani su Rebellin, ‘atroce morire così dopo 30 anni da professionista’**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Incredibile e atroce perdere la vita così, travolto da un camion un mese dopo aver smesso di correre da professionista. Non si era mai visto un ciclista correre per 30 anni: Davide era la passione per il ciclismo fatta persona”. Lo dice all’Adnkronos l’ex ct del ciclismo azzurro, Davide Cassani, dopo la morte in strada di Davide Rebellin, schiacciato da un camionista che probabilmente -secondo le prime ricostruzioni- non si è accorto di quanto accaduto. “E’ paradossale perdere la vita un mese dopo aver smesso di correre, sono veramente triste. Ho corso insieme a lui per due anni, lui debuttò insieme a Marco Pantani e si è visto subito che andava forte. Nel ’93 arrivai terzo a una gara in Veneto, i primi erano due ragazzi che conoscevo poco: Armstrong e Rebellin”.