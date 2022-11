Brescia: blitz carabinieri in hotel abbandonati, fermate 4 persone e sequestrata droga

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Blitz dei carabinieri in alcune strutture alberghiere abbandonate nel bresciano. Quattro persone irregolari sono state fermate ed è stata rinvenuta e sequestrata della droga.

L’operazione è stata condotta dai militari della compagnia di Breno, dopo le segnalazioni pervenute da alcuni cittadini residenti nel comune di Darfo Boario Terme riguardanti l’occupazione abusiva e il consumo di stupefacenti in alcuni stabili abbandonati, tutti fatiscenti e in precarie condizioni igieniche.

Trenta carabinieri, dalle prime ore del mattino, hanno fatto accesso all’interno dell’ex asilo del Cappellino, degli alberghi Bassini, Miravalle e Montanina, dell’hotel Excelsior e del Grand Hotel Terme, identificando 4 soggetti irregolari sul territorio italiano, nei confronti delle quali è stata avviata la procedura di espulsione. In uno degli alberghi è stata anche sequestrata della sostanza stupefacente.