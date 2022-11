Dopo la protesta degli studenti del Liceo Scientifico ‘Rummo’ finalizzata a ottenere risposte sul crollo dei pannelli della soffittatura e un primo intervento di recupero dell’impianto interessato dall’ammaloramento, ieri nuova protesta per “il riscaldamento” o meglio per il non riscaldamento lamentato stavolta dagli studenti dell’Itis ‘G.B.B. Lucarelli’. Prima il concentramento in viale San Lorenzo con un sit in durato oltre mezz’ora e poi corteo verso piazza Castello con una folta presenza di allievi. Qui una delegazione è stata accolta dal personale dell’Ente con il presidente Lombardi collegatosi in tempo reale con gli studenti.

