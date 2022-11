(Milano, 29 novembre 2022) – AIMS Academy, la Fondazione no profit dedicata alla formazione dei giovani medici, presenta a Milano la creazione di un fondo a sostegno degli specializzandi in chirurgia.

Milano, 29 novembre 2022 – “Un giorno sarò Medico” per molti ragazzi diventare medico è un sogno già da piccolissimi. Le motivazioni possono essere molteplici, ma la più importante è quella di fare qualcosa di grandioso nella propria vita e poter essere utile agli altri. Non basta voler diventare medico per essere un bravo Medico, occorre avere voglia di migliorarsi costantemente, non smettere mai di imparare e saper mettere il paziente al primo posto, sempre. Il percorso formativo che uno specializzando deve intraprendere per poter ottenere la laurea specialistica in una delle diverse discipline chirurgiche è molto lungo: 5 anni, 300 crediti e 32 corsi. Nonostante l’importante durata del percorso formativo, il Prof. Raffaele Pugliese, primario e direttore del dipartimento polichirurgico dell’ospedale Niguarda dal 1998 al 2015, si accorse, osservando la vita di reparto, che tale formazione presentava una lacuna. Si rese conto, infatti, che il percorso, invariato ormai da decenni, non procedeva di pari passo con l’avanzamento delle tecnologie. Gli specializzandi seguono le lezioni, frequentano il reparto, ma solo in minima parte hanno modo di affinare le necessarie abilità pratiche per operare. L’utilizzo inappropriato della strumentazione è una delle principali cause degli errori medici e in Italia le morti in ospedale dovute a tali errori variano fra 14.000 e 50.000 l’anno. Inoltre, questi errori hanno un rilevante impatto economico sul sistema sanitario per circa 260 milioni euro all’anno.

Conscio di queste problematiche, il Prof. Pugliese si è fatto promotore, nel 2010, della realizzazione del centro di formazione multidisciplinare AIMS Academy (Advanced International Mininvasive Surgery) tramite un accordo con Regione Lombardia e l’istituzione di una fondazione non profit.

“Il centro che ho fondato, con l’aiuto dei nostri sostenitori – dice il prof. Raffaele Pugliese – è totalmente votato alla formazione dei medici e alla ricerca per la sicurezza dei pazienti, perché se è vero che la nostra salute è nelle mani di Dio, è sempre più necessario avere professionisti aggiornati che se ne prendono cura”.

AIMS Academy è una piattaforma completa per l’educazione e il training situata dentro l’Ospedale Niguarda di Milano. L’accademia mette a disposizione una struttura equipaggiata con le migliori tecnologie e propone un metodo formativo nuovo in Italia, metodo che si ispira ai centri di formazione chirurgica più evoluti nel mondo. La faculty di cui si avvale AIMS è composta da una rete di professionisti nazionali e internazionali esperti nei rispettivi campi di competenza. In alcuni stati, come USA, Regno Unito e Francia, il training pratico in laboratorio sperimentale è già parte integrante dei percorsi di formazione specialistici; purtroppo, in Italia la partecipazione degli specializzandi a training in laboratorio è su base volontaria e richiede costi associati che attualmente le università non possono sostenere. AIMS vuole aiutare gli specializzandi italiani perché crede che il futuro e la salute di tutti dipenda dalla formazione; per questo ha deciso di promuovere la costituzione di un fondo che speriamo permetta ad almeno 300 su 3.500 specializzandi di partecipare, ogni anno, gratuitamente, a un percorso avanzato di training nei laboratori di AIMS. Riteniamo che questo percorso, pur rispondendo alle esigenze formative di una piccola percentuale sul totale degli specializzandi, possa essere altamente qualificante e possa diventare un precedente virtuoso e innovativo in grado di influenzare a livello istituzionale il sistema di formazione nel suo complesso.

AIMS presenta la sua attività durante una Cena di Gala solidale, mercoledì 30 novembre alle ore 19 a Milano, per la creazione di un fondo a sostegno della formazione dei giovani specializzandi in chirurgia.